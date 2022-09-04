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В Кремле назвали виновных в остановке «Северного потока»

Представитель Кремля Песков: вина за остановку «СП» лежит на европейских политиках

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Shamil Zhumatov/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», которая выходит на телеканале «Россия 1», обвинил европейских политиков в приостановке работы газопровода «Северный поток».

«Если европейцы абсурдно принимают решение, по которому они отказываются от сервисного обслуживания своего оборудования, вернее, оборудования, которое принадлежит «Газпрому», но которое по контракту они должны обслуживать, — это не вина «Газпрома», а вина политиков, принимавших решения о санкциях», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что эти «горе-политики заставляют сейчас своих граждан умирать от инсультов, когда они видят счета за электроэнергию».

«Когда похолодает, ситуация станет еще хуже», — считает Песков.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» поделился мнением, что остановка «Северного потока» случилась исключительно из-за действий и санкций Европейского союза и западных стран, так как, считает Новак, они нарушили условия контракта по ремонту и обслуживанию трубопровода.

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