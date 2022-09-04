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Новак заявил, что газ для промышленности в России стоит в 40 раз дешевле, чем в Европе

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Российский газ на территории страны для промышленных предприятий стоит почти в 40 раз дешевле, чем топливо для этой категории потребителей в европейских странах. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Владимир Соловьев.

«Разница в 40 раз. И это, безусловно, наше конкурентное преимущество», — заявил Новак.

Вице-премьер уточнил, что в Европе тысяча кубометров газа для предприятий стоит $3 тыс., а в России — около $70-80. Для обычных россиян, по его словам, газ стоит еще дешевле.

В июне сообщалось, что министерство юстиций зарегистрировало приказы ФАС о повышении с 1 июля 2022 года регулируемых цен на газ «Газпрома» для промышленности в России на 5%, а для населения — на 3%.

Ранее 2 сентября Новак заявил, что цены на газ в Европе могут продолжить устанавливать новые рекорды грядущей зимой на фоне недальновидной политики Евросоюза (ЕС).

Накануне сообщалось, что средняя расчетная цена газа в Европе в августе подскочила на 35%, до $2450 за тысячу кубометров, а также впервые достигла рекордных $3500 на фоне полной остановки «Северного потока».

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