Вице-премьер Новак спрогнозировал рост биржевых цен на газ в Европе этой зимой

Цены на газ в Европе могут продолжить устанавливать новые рекорды грядущей зимой на фоне недальновидной политики Евросоюза (ЕС). Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого в своем Telegram-канале опубликовал журналист Владимир Соловьев.

«Политика недальновидная приводит к тому, что мы наблюдаем коллапс на энергетических рынках Европы. И это еще не предел, потому что мы находимся еще пока в теплом времени года, у нас еще зима впереди, а там много всяких непредсказуемостей», — сказал Новак.

Накануне сообщалось, что средняя расчетная цена газа в Европе в августе подскочила на 35%, до $2450 за тысячу кубометров, а также впервые достигла рекордных $3500.

2 сентября стало известно, что «Газпром» получил предупреждение Ростехнадзора о неисправности единственного рабочего двигателя для газопровода «Северный поток». Тогда на турбине выявили ряд протечек. До устранения замечаний магистраль полностью остановлена.

Ранее 4 сентября Новак заявил, что остановка «Северного потока» произошла исключительно из-за действий и санкций ЕС и западных стран, так как они нарушили условия контракта по ремонту и обслуживанию трубопровода.