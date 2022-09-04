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В «Сербиягазе» заявили, что Сербия смогла обеспечить себя газом РФ до конца зимы

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Depositphotos

В Сербии не ждут каких-либо проблем с газом, так как стране удалось обеспечить за счет поставок из России все нужные объемы газа до конца предстоящего отопительного сезона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора организации «Сербиягаз» Душана Баятовича.

«Что касается газа, мы практически обеспечили все необходимые объемы газа до конца отопительного сезона, который перед нами. В хранилище в Венгрии находится 350 млн кубометров, и мы продолжаем туда складировать по договору. ПХГ «Банатский двор», его сербская часть, содержит 270 млн кубометров...» — пояснил глава корпорации.

Как отметил Баятович, у «Сербиягаза» значительные запасы в Сербии и Венгрии.

«Цена, согласно договору президентов [Сербии и России Александара] Вучича и [Владимира] Путина будет по нефтяной формуле, что действительно очень и очень дешево...» — заключил он.

Сейчас на Украине идет специальная операция Вооруженных сил России. О ее начале 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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