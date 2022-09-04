Вице-премьер РФ Новак возложил вину за остановку «Северного потока» на ЕС

Вице-премьер России Александр Новак в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил, что остановка «Северного потока» произошла исключительно из-за действий и санкций Евросоюза и западных стран, так как они нарушили условия контракта по ремонту и обслуживанию трубопровода.

«Есть такая фраза — это перекладывание с больной головы на здоровую, вот сейчас вся проблема лежит именно на той стороне, потому что нарушены полностью все условия контракта по ремонту, нарушены условия по транспортировке этого оборудования», — сказал он.

Новак добавил, что на соответствующее оборудование были введены санкции как со стороны Канады, так и со стороны Евросоюза. Следовательно, им необходимо привести в соответствие с контрактными условиями свои действия, чтобы это оборудование действительно продолжало работать.

2 сентября стало известно, что «Газпром» остановил «Северный поток» на неопределенный срок из-за неисправности турбины.