ФРГ удалось заполнить газохранилища на 85%, несмотря на остановку «Северного потока»

Германии удалось достигнуть заполненности подземных газохранилищ на 85%, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.

По информации агентства, операторы газохранилищ должны были заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю — на 95%.

Согласно данным GIE, крупнейшее в Германии подземное газохранилище «Реден», принадлежавшее «Газпрому» через дочерние компании, сегодня заполнено на 69,54%. В апреле газа в нем было менее 1% от общего объема.

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ рассказали, что сегодня Германия в разы лучше подготовлена к возможным сбоям в поставках российского газа, чем несколько месяцев назад. В качестве причины называются поставки по другим маршрутам и создание мощностей для выгрузки сжиженного газа.

Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Германии не следует в одностороннем порядке форсировать реализацию плана, направленного на отказ от российского природного газа.