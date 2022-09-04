Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #ВЭФ-2022 #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Гинцбург предупредил о двукратном росте смертности от COVID-19 в России 01:48
Банкир Сторчак предположил, что мировую экономику ждет долговой кризис 01:39
Байден заявил, что Си Цзиньпин предупредил его об упадке демократий и успехе автократий 01:39
Вероятный глава аппарата Лиз Трасс лоббировал правительство от имени ливийского парламента 01:36
Известен соперник Рублева по четвертьфиналу US Open 01:30
Кадыров заявил, что никогда не перейдет с работы в Чечне «в другое... 01:24
Шульгинов заявил, что ЕС не сможет отказаться от российского газа даже к 2027 году 01:21
Биатлонистка Казакевич вспомнила, как бежала эстафету на Играх в день похорон... 01:10
Борис Джонсон до Рождества может закончить мемуары о своем премьерстве 01:09
В Минэнерго заявили, что новую энергостратегию России подготовят к середине... 01:04

ФРГ удалось заполнить газохранилища на 85%, несмотря на остановку «Северного потока»

close
100%
Christian Charisius/Reuters

Германии удалось достигнуть заполненности подземных газохранилищ на 85%, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры GIE.

По информации агентства, операторы газохранилищ должны были заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю — на 95%.

Согласно данным GIE, крупнейшее в Германии подземное газохранилище «Реден», принадлежавшее «Газпрому» через дочерние компании, сегодня заполнено на 69,54%. В апреле газа в нем было менее 1% от общего объема.

В Федеральном сетевом агентстве ФРГ рассказали, что сегодня Германия в разы лучше подготовлена к возможным сбоям в поставках российского газа, чем несколько месяцев назад. В качестве причины называются поставки по другим маршрутам и создание мощностей для выгрузки сжиженного газа.

Ранее федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц говорил, что Германии не следует в одностороннем порядке форсировать реализацию плана, направленного на отказ от российского природного газа.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть