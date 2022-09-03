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Глава МИД Венгрии Сийярто поприветствовал отказ Сербии от антироссийских санкций

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Marton Dunai/Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что руководство республики полностью понимает, почему власти Сербии не поддерживают антироссийские санкции Запада. Об этом глава МИД республики Петер Сийярто заявил сербскому информационному агентству Tanjug во время посещения Белграда с рабочим визитом на саммите трансграничной экономической инициативы Open Balkan.

«Если бы Сербия была членом Евросоюза (ЕС), эти меры не оказались бы под вопросом. Есть венгерская поговорка: «у грехов из прошлого длинные тени». Это значит, что ЕС уже мог и должен был принять Сербию, и если бы так и произошло, у нас бы не было дебатов об этом (санкциях)», — сказал Сийярто.

По его словам, Белград не принимает ограничительные меры против Москвы, в том числе из-за снабжения российским газом.

В конце августа президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика покупает газ у России «по фантастической цене», получая от России 2 млрд кубометров топлива.

На этой неделе Сийярто заявил, что страна подписала договор с «Газпромом» о поставке с 1 сентября по 5,8 млн кубов газа в день сверх контракта. Топливо будут отправлять через «Турецкий поток» и Сербию.

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