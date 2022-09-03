Британия расследует продажу фирмы Абрамовича из-за возможных связей покупателя с Россией

Власти Великобритании расследуют продажу телекоммуникационной группы Truphone российского бизнесмена Романа Абрамовича из-за возможных связей покупателя с Россией. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, отдел инвестиционной безопасности британского министерства бизнеса в июле заморозил данную сделку для проведения 30-дневного расследования в соответствии с законом о национальной безопасности и инвестициях. Затем было решено провести более тщательную проверку. Она может продолжаться 45 дней.

Отмечается, что в данный момент в британском правительстве изучают утверждения о том, что один из покупателей, немецкий бизнесмен Хакан Коч, может иметь связи с Россией.

Как пишет The Daily Telegraph, предыдущая фирма Коча Auto1 получила инвестиции от венчурного фонда Target Global, ранее базировавшегося в Москве. Им, по информации газеты, управлял Александр Фролов, а его отец является инвестором Truphone.

В издании добавили, что, согласно источникам, компания до сих пор принадлежит Абрамовичу из-за расследования.

Ранее сообщалось, что британская телекоммуникационная группа Truphone, принадлежащая россиянину Роману Абрамовичу и его партнерам, будет продана технологическим предпринимателям за один фунт стерлингов.