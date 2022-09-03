Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Звезде «Дома-2» Захару Саленко сломали челюсть в клубе 15:07
Siemens не подтвердила заявление «Газпрома» о невозможности ремонта турбин... 15:06
В Энергодаре сообщили о приостановке поставок энергии с ЗАЭС... 15:03
Москвичка не отдает хозяйке щенка за 120 тыс. рублей, которого взяла на время... 15:01
Навка считает, что у России есть шансы на участие в Олимпиаде... 15:00
«Би-би-си» снимет сериал о возвращении семьи Оззи Осборна в Англию 14:59
Гроб с телом экс-президента СССР Горбачева вынесли из Дома Союзов и поместили... 14:57
МО РФ заявило о безуспешных попытках ВСУ закрепиться на Николаево-Криворожском... 14:54
Минобороны Тайваня зафиксировало появление в регионе пяти кораблей КНР 14:53
Asharq Al-Awsat: над Европой нависла угроза холодной зимы без газа... 14:52

RTS: тарифы на электроэнергию для швейцарцев вырастут на 60% в 2023 году

close
100%
Michael Probst/AP

Стоимость электричества для жителей Швейцарии, в зависимости от поставщиков, может вырасти на 60% в 2023 году. Об этом сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.

«Различия могут быть значительными между почти 600 швейцарскими поставщиками. Например, клиенты швейцарской компании по электроснабжению BKW едва ли смогут заплатить несколько дополнительных франков в 2023 году по сравнению с 2022 годом», — отметили в публикации.

По данным издания, тарифы растут по нескольким причинам. В первую очередь из-за резкого подорожания энергоносителей, которое вызвано отказом от французских атомных электростанций, дефицитом газа и жаркой погодой.

21 августа газета Tages-Anzeiger, ссылаясь на ассоциацию электроэнергетических компаний страны писала, что в 2023 году цены на электроэнергию для домохозяйств в Швейцарии увеличатся не менее чем на 30%. По информации издания, многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на будущий год.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть