RTS: тарифы на электроэнергию для швейцарцев вырастут на 60% в 2023 году

Стоимость электричества для жителей Швейцарии, в зависимости от поставщиков, может вырасти на 60% в 2023 году. Об этом сообщает швейцарская телерадиокомпания RTS.

«Различия могут быть значительными между почти 600 швейцарскими поставщиками. Например, клиенты швейцарской компании по электроснабжению BKW едва ли смогут заплатить несколько дополнительных франков в 2023 году по сравнению с 2022 годом», — отметили в публикации.

По данным издания, тарифы растут по нескольким причинам. В первую очередь из-за резкого подорожания энергоносителей, которое вызвано отказом от французских атомных электростанций, дефицитом газа и жаркой погодой.

21 августа газета Tages-Anzeiger, ссылаясь на ассоциацию электроэнергетических компаний страны писала, что в 2023 году цены на электроэнергию для домохозяйств в Швейцарии увеличатся не менее чем на 30%. По информации издания, многие энергоснабжающие компании за последние недели приняли решение о новых тарифах на будущий год.