Bloomberg: 6 из 10 предприятий в Британии рискуют разориться из-за цен на элекроэнергию

Шесть из десяти предприятий в Великобритании могут закрыться из-за роста цен на электроэнергию, сообщает агентство Bloomberg.

По данным опроса группы Make UK, представляющей интересы британских производителей, почти половина производителей испытали на себе скачок стоимости электроэнергию более чем на 100% за последний год. В исследовании также говорится о том, что 13% фабрик уже сократили часы работы, а 7% приостанавливают производство на более длительные промежутки времени.

«Нынешний кризис ставит перед предприятия перед серьезным выбором — сокращения производства или закрытия цехов, если помощь не придет в ближайшее время», — отмечается в отчете.

Ранее британский государственный регулятор рынков электроэнергии и природного газа Ofgem заявил, что лондонские счета за электроэнергию вырастут на 80% в среднем до 3549 фунтов стерлингов ($4188) с октября.