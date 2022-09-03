В ФРГ заявили о надежности поставок газа в Германию в ситуации с «Северным потоком»

Представитель Федерального сетевого агентства ФРГ заявил об обеспечении надежных поставок газа в Германию в настоящее время, передает ТАСС.

По его словам, сейчас страна «лучше подготовлена», чем несколько месяцев назад. Представитель немецкого регулятора подчеркнул, что власти «неуклонно и последовательно» движутся по пути укрепления энергонезависимости от России.

Федеральное сетевое агентство внимательно следит за напряженной ситуацией с «Северным потоком - 2», отметил представитель.

Ранее в компании «Газпром» заявили, что транспорт газа по «Северному потоку» остановлен на неопределенный срок из-за выявленных неисправностей и до устранения замечаний к работе оборудования.

До этого агентство Bloomberg утверждало, что поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» возобновятся 3 сентября 2022 года на 20% от запланированной мощности после завершения планового ремонта трубопровода.