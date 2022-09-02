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В Минстрое заявили, что официальные цены на жилье снизились в восьми регионах России

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Андрей Попов/РИА «Новости»

Цены на жилье на четвертый квартал 2022 года (октябрь — декабрь) снизились в восьми регионах России. Об этом написала «Российская газета» со ссылкой на данные Минстроя.

Стоимость покупки жилья уменьшилась в Мурманской области, Краснодарском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ямало-Ненецком автономном округе, Тыве, на Камчатке и Сахалине.

При этом в Москве и Ленинградской области цена на жилье вырастет. В столице, согласно документу Минстроя, квадратный метр жилья подорожает с 161,2 тыс. руб. до 166,04 тыс. руб. В Ленобласти квартиры повысятся в цене с 103,09 тыс. руб. до 119,99 тыс. руб. за квадратный метр. В Санкт-Петербурге показатель останется неизменным — 162,9 тыс. руб. за один квадратный метр.

Ранее 2 сентября вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что объем недвижимости, которую приняли в эксплуатацию за первые восемь месяцев 2022 года, оказался на 26,4% больше, чем за период с начала января по конец августа 2021 года.

Накануне издание РБК написало, что для покупки квартиры в ипотеку в Москве в месяц нужно зарабатывать от 109 тыс. руб. до 159,9 тыс. руб. Самая высокая зарплата должна быть при займе на покупку квартиры в новостройке стоимостью 15 млн руб. с первоначальным взносом 20% при ставке без льгот по рыночной ипотеке на покупку квартиры в новом доме на уровне 10,9%.

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