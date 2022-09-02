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Швейцарский оператор tax free Global Blue заявил о выходе из бизнеса в России

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Depositphotos

Старейший оператор tax free в мире — швейцарская компания Global Blue — заявила о выходе из совместного предприятия с бизнесменом Рубеном Варданяном и продаже своей доли российским партнерам. Информация об этом следует из отчетности компании для Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Global Blue владела долей в 51% в российском юридическом лице.

«11 июля 2022 года Global Blue продала свою долю в размере 51% в совместном предприятии в России, продав свою долю партнеру с возможностью выкупа этого пакета акций в течение определенного времени», — сказано в сообщении.

Предприятие решило выйти из российского бизнеса из-за рисков, которые связаны с санкциями против Москвы.

В России Global Blue появилась в 2018 году. Тогда в преддверии чемпионата мира по футболу в нашей стране в пилотном режиме заработала система tax free. В июле компания отчиталась о падении объема выручки российского подразделения на 98% относительно 2019 года.

Накануне российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян заявил о переезде в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) и отказе от гражданства России.

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