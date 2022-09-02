В Минэкономики ФРГ заявили, что приняли к сведению данные об остановке «Северного потока»

Министерство по делам экономики и защиты климата Германии приняло к сведению последнюю полученную от российской энергетической компании «Газпром» информацию об остановке трубопровода «Северный поток». Об этом написал ТАСС со ссылкой на сообщение представителя немецкого экономического ведомства.

«Мы приняли к сведению последние заявления «Газпрома». Мы не будем комментировать этот вопрос, но мы уже видели ненадежность России в последние несколько недель, и, соответственно, мы неуклонно и последовательно продолжаем наши меры по укреплению независимости от импорта российских энергоресурсов», — отметила представитель ведомства.

В Минэкономики назвали ситуацию тяжелой и пообещали постепенно усиливать меры предосторожности.

Представитель министерства добавила, что газохранилища в стране заполнены на 84,3%.

Ранее 2 сентября пресс-служба «Газпрома» сообщила, что транспортировку газа по трубопроводу «Северный поток» полностью остановили на неопределенный срок из-за возникших замечаний относительно работы оборудования. Дело в том, что в ходе ремонтных работ на последнем действующем газоперекачивающем агрегате КС «Портовая» выявили повреждения. Речь об утечке масла с примесью герметизирующего состава.