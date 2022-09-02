Tagesschau: рост цен заставляет немцев задуматься о необходимости санкций против РФ

Телеканал Tagesschau со ссылкой на данные опроса ARD-Deutschlandtrend утверждает, что в Германии на фоне экономического кризиса снизился процент граждан, поддерживающих санкционные меры против Российской Федерации. Об этом сообщает РИА «Новости».

В публикации отмечается, что на сегодняшний день 53% граждан Германии поддерживают санкции против РФ, несмотря на рост стоимости жизни и цен на энергоносители, которые связаны с данными мерами.

«Но их количество снижается: в марте за антироссийскую политику выступали 66% граждан», — утверждается в статье.

В ней подчеркивается, что 41% респондентов не поддерживают санкции, которые негативно влияют на их благосостояние.

Ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что антироссийские санкции Запада эффективны и правильны, и что единый ответ Европы на украинский конфликт смог удивить президента Российской Федерации Владимира Путина.

Шольц утверждает, что санкционные меры являются важным средством давления на Россию с тем, чтобы прекратить украинский конфликт.