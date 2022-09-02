РИА «Новости»: ограничение на обслуживание карт Union Pay коснулось только зарубежных карт

Китайская платежная система Union Pay запретила обслуживание своих карт, которые выпустили иностранные банки, в платежных терминалах подсанкционных российских банков. Об этом написало агентство РИА «Новости» со ссылкой на сообщение источников на финансовом рынке.

Один из собеседников издания подчеркнул, что карты системы Union Pay, которые выпускали российские банки, продолжают работать.

«Да, система ограничила обслуживание зарубежных карт на территории РФ», — сказал другой источник агентства.

Ранее 2 сентября издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что китайская платежная система UnionPay запретила расплачиваться своими картами, выпущенными иностранными банками, в POS-терминалах российских подсанкционных банков.

Один собеседник РБК сказал, что на такой шаг китайская сторона пошла из-за опасения вторичных санкций. По словам другого источника, такие карты перестали обслуживаться в терминалах еще весной.

В конце июля издание «Известия» сообщало, что Московский кредитный банк (МКБ) и ДОМ.РФ планируют начать выпускать карты китайской платежной системы UnionPay.