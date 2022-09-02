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Министры финансов альянса G7 подтвердили приверженность санкциям против России

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Pool Reuters

Страны-участницы альянса группы G7 (Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США) подтвердили приверженность санкциям против России. Об этом сказано в совместном заявлении министров финансов содружества стран G7 по итогам онлайн-встречи, пишет агентство ТАСС.

«Мы подчеркиваем нашу общую приверженность решительным и скоординированным санкциям, которые уже оказывают значительное влияние на российскую экономику», — указывается в документе.

В заявлении отмечается, что в будущем совокупное влияние ограничительных мер против России будет становиться сильнее.

Ранее 2 сентября сообщалось, что главы министерств финансов стран G7 подтвердили план о намерении запретить морскую транспортировку российской нефти. Отмечалось, что условием для введения запрета может стать продажа нефти из РФ по ценам выше введенных Западом.

До этого в тот же день представители стран-участниц альянса G7 призвали нефтедобывающие государства увеличить добычу для снижения волатильности энергетических рынков.

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