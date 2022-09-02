Яндекс договаривается с автопроизводителями из России и Китая о поставках автомобилей для такси

Яндекс ведет переговоры с российскими («Автоваз») и китайскими (BAIC Group, Chery) автопроизводителями о поставках транспортных средств для лизинговых компаний, с которыми работает Яндекс Такси. Также компания уже сотрудничает с Geely, Chery и Haval.

Таксопарки в России столкнулись с дефицитом автомобилей и запчастей, сообщил в письме президенту «Автоваза» Максиму Соколову директор по развитию бизнеса Яндекс Такси Иван Запольский.

В настоящее время Яндекс Такси и его партнеры-таксопарки не испытывают дефицита автомобилей, но компания ведет переговоры с российскими и китайскими автопроизводителями, чтобы сохранить и иметь возможность расширения в ближайшие годы. Forbes пишет, что ежегодно Яндекс Такси заинтересован в пополнении сервиса на несколько десятков тысяч машин.

«В последние два года постоянно осложняются поставки автомобилей на российский рынок: пандемия спровоцировала перебои в глобальной логистике, возник дефицит компонентной базы, в начале 2022 года некоторые бренды приостановили работу в стране. По этим причинам автомобили для пополнения и обновления таксопарков действительно найти сложно, но дефицита транспорта такси нет: выбывание действующего парка в отрасли происходит медленно и постепенно. Чтобы вовремя восполнять и масштабировать таксопарки, действительно можно заключать новые партнерства и искать новые источники поставок. Для российского рынка остаются открытыми локальные автопроизводители, нарастает популярность китайских производителей в России, также некоторые бренды, например, из Ирана, только планируют выход в Россию. На этом фоне Яндекс может выглядеть как сильный партнер и посредник для таксопарков, потому что может гарантировать производителям долгосрочный, стабильный и прогнозируемый спрос», — отметила исполнительный директор Национального совета такси Наталия Лозинская.

Яндекс уже сотрудничает с китайскими автопроизводителями Geely, Chery и Haval. В июле 2022 года парк Яндекс Драйва пополнился на 200 автомобилей, в конце августа - еще на 400. Ранее источник, близкий к компании, сообщал о намерении Яндекс Драйва до конца 2022 года увеличить парк на 5-7 тысяч автомобилей китайских производителей.