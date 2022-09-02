Россияне и компании из-за санкционного давления переводят свои валютные счета в рублевые

Российские компании и граждане страны переводят свои валютные счета в рублевые из-за санкционного давления. Так агентству «Прайм» финансист, гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев прокомментировал информацию о переводе валютных счетов в рублевые со стороны россиян и бизнеса.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые.

«И россияне, и банки. То, что Центральный банк месяца три назад назвал девалютизацией балансов», — ответил Лосев на вопрос, сами ли россияне переводят свои валютные счета в рублевые.

По словам экономиста, при продолжении политики антироссийских санкций, которая в том числе включает закрытие корсчетов и отключение России от западных платежных систем, безналичные доллары будут находиться «под самым большим риском» — их могут заморозить на долгие годы.

2 сентября Тулин предупредил, что длительное хранение активов в альтернативных валютах, включая расчетные единицы «недружественных» стран, грозит рисками, связанными с их ликвидностью и волатильностью.