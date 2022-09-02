Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Петербурге за день до концерта отменили выступление пианистки Осетинской 16:07
В Приморье открылся фестиваль якутского кино 16:06
В Молдавии призвали «срочно» начать переговоры... 16:05
Американская Novelis отказалась от российского алюминия на своих заводах... 16:05
Минэнерго РФ: министры энергетики G20 не приняли общий документ из-за позиции Запада 16:03
Американец выиграл в лотерею 20 млн рублей, использовав номер случайного дома 16:00
Sky News: главы Минфинов стран G7 согласились установить потолок цены на нефть... 15:59
Экономист Кондратьев оценил потери «Газпрома» в $500 млн в неделю при вводе... 15:58
Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Калининграда 15:57
Еврокомиссия может призвать страны ЕС к снижению использования электричества 15:57

Россияне и компании из-за санкционного давления переводят свои валютные счета в рублевые

close
100%
Pexels

Российские компании и граждане страны переводят свои валютные счета в рублевые из-за санкционного давления. Так агентству «Прайм» финансист, гендиректор «УК Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев прокомментировал информацию о переводе валютных счетов в рублевые со стороны россиян и бизнеса.

Ранее первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин заявил, что валютные вклады россиян фактически превратились в рублевые.

«И россияне, и банки. То, что Центральный банк месяца три назад назвал девалютизацией балансов», — ответил Лосев на вопрос, сами ли россияне переводят свои валютные счета в рублевые.

По словам экономиста, при продолжении политики антироссийских санкций, которая в том числе включает закрытие корсчетов и отключение России от западных платежных систем, безналичные доллары будут находиться «под самым большим риском» — их могут заморозить на долгие годы.

2 сентября Тулин предупредил, что длительное хранение активов в альтернативных валютах, включая расчетные единицы «недружественных» стран, грозит рисками, связанными с их ликвидностью и волатильностью.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть