В МИД КНР заявили, что США получают выгоду от энергетического кризиса в Европе

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил в ходе брифинга, что США получают выгоду и сверхприбыли, наблюдая за энергетическим кризисом в Европе с другого берега. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, разница в ценах на газ на европейском и американском рынках достигла рекордных значений, и разрыв в ценах превышает 10 раз. Американские компании могут получить более 100 млн долларов сверхприбыли с каждого танкера, который доставляет сжиженный природный газ в Европу.

«Эскалация украинского кризиса затянулась более чем на полгода, это еще раз доказывает, что односторонние санкции США и Запада не могут решить проблему, а напротив, их побочные эффекты и последствия непрерывно накладываются друг на друга, как снежный ком, и расползаются <...> Очевидно, что в то время, как американские торговцы оружием и продовольствием один за другим воспользовались украинским кризисом, чтобы нажиться, продавцы энергоносителей в США также не остались позади», — поделился Чжао Лицзянь.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность введения потолка цен на газ из РФ.