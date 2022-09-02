Канцлер ФРГ Шольц отверг возможность прекращения Германией импорта российского газа

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг возможность прекращения ФРГ импорта газа из России. Об этом он сообщил в ходе беседы с жителями немецкого города Эссена, трансляция которой шла на официальном портале правительства.

«Можно сказать, что мы преодолеем эту ситуацию (с вопросом газоснабжения. — «Газета.Ru»). Но это будет сложнее сделать, если мы откажемся от того, что хоть и в небольших количествах, но поступает (из России. — «Газета.Ru»). Мы не должны излишне усложнять себе жизнь, это мое личное убеждение», — сказал Шольц.

По его словам, что Германия сможет пережить энергетический кризис в связи с тем, что Берлин своевременно принял решения, затрагивающие, например, заполнение газохранилищ ФРГ, запуск угольных электростанций и строительство терминалов для СПГ.

Также Шольц добавил, что Германия должна расширять свою инфраструктуру для импорта газа, чтобы никогда не быть зависимыми.

Ранее канцлер ФРГ заявлял, что Германии не следует в одностороннем порядке форсировать реализацию плана, направленного на отказ от российского природного газа. Таким образом он ответил на вопрос, следует ли Германии раньше запланированного самостоятельно отказаться от российского ПГ ввиду сокращения его поставок.