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Алиханов попросил Путина поручить перевести свободные паромы на рейсы до Калининграда

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов попросил президента Российской Федерации Владимира Путина дать поручение, чтобы свободные паромы из других регионов России перевели на рейсы до Калининграда, так как на действующие суда образовались очереди в связи с ситуацией с ограничениями на сухопутный транзит грузов через Литву. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, на текущий момент между Балтийском в Калининградской области и Усть-Лугой в Ленинградской область ходят восемь судов.

«Но у нас уже образовались очереди на эти паромы, и поэтому хотел бы обратиться к вам с просьбой дать поручение Минтрансу», — подчеркнул Алиханов.

Он отметил, что существуют свободные мощности, в том числе в Черном море и других бассейнах, чтобы перебазировать паромы и сухогрузы на перевозку между Балтийском и Усть-Лугой.

Ранее президент Российской Федерации заявил, что российские власти будут стремиться к тому, чтобы перевозки между Калининградом и остальной частью России были удобны и экономически целесообразны.

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