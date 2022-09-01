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Reuters: владелец «Вкусно и точка» захотел купить активы финской упаковочной Huhtamaki в России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Владелец сети ресторанов сети «Вкусно и точка» Александр Говор намерен приобрести активы финской компании Huhtamaki в России за €151 млн. Фирма занималась производством тары и упаковочных материалов, сообщает Reuters.

«Владелец бывших ресторанов McDonald's в России предложил до 151 миллиона евро (151 миллион долларов) за покупку российского бизнеса финской упаковочной фирмы Huhtamaki», — говорится в материале.

Возможная сделка по приобретению активов финской компании в России сделает Говора «одним из крупнейших корпоративных победителей» на местном рынке после ввода международных санкций в конце февраля 2022 года, утверждает Reuters.

Компания Huhtamaki, работающая в России с 1993 года, производит бумажные и пластиковые стаканчики, крышки и контейнеры для еды. Клиентами фирмы были: KFC, Burger King и IKEA. В середине апреля текущего года в фирме заявили о планах уйти с российского рынка. Для реализации этой цели Huhtamaki занялась поиском покупателей своих активов в стране.

29 августа в пресс-службе сети «Вкусно — и точка» опровергли проблемы с сыром в ломтиках и упаковкой. В компании заявили, что обзавелись необходимым объемом сыра для бесперебойной работы всех открытых предприятий. Во «Вкусно — и точка» также подключили альтернативных поставщиков сырья и новые логистические цепочки для предотвращения возможного перебоя в поставках.

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