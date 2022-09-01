Фабрика IKEA в Тихвине возобновила работу с сохранением названия и руководства

Фабрика шведского ретейлера IKEA в Тихвине 1 сентября 2022 года возобновила работу в рамках предпродажной подготовки предприятия. Название и руководство предприятия остались прежними, сообщает ТАСС со ссылкой на слова органайзера профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

«Тихвин вышел 1 сентября. Название фабрики не поменялось. Директор остается прежним», — заявил Илларионов.

Он также добавил, что 5 сентября также возобновит работу фабрики в Вятке и Новгородской области. Директор предприятия IKEA в Тихвине станет главой вяткинского завода.

По информации профсоюза, в сентябре начинается предпродажная подготовка предприятия в Тихвине, сделку планируют осуществить до начала 2023 года.

30 августа первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова сообщила, что столичная служба занятости населения «Моя работа» подобрала вакансии под профили всех сотрудников мебельной компании IKEA. По ее словам, для трансфера персонала служба занятости проработала стратегии перехода в стабильные организации, которые уже сейчас готовы принять опытных специалистов.