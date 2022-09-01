Москва стала лидером по уровню падения цен на жилье в августе

Москва заняла первое место среди крупнейших городов России по спаду стоимости жилья на вторичном рынке в августе 2022 года. По сравнению с июлем цена квадратного метра в столице снизилась на 4,1%, до 255 тыс. рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Второе место в рейтинге занял Калининград, где стоимость квадрата за месяц снизилась на 3,4%, до 111,5 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнул Краснодар. Стоимость квадратного метра жилья в этом городе составила 100 тыс. рублей, снизившись за август на 2,2%. Стоимость жилья также упала в Симферополе (-1,3%) и Санкт-Петербурге (-1,2%).

В целом спрос на вторичном рынке жилья в России вырос за последний месяц лета на 22%. Больше всего интерес граждан вырос в Симферополе (+35%), Санкт-Петербурге (+33%) и Москве (+28%).

При этом тенденция по снижению стоимости жилья в столице может продлиться в среднесрочной перспективе, тем самым еще сильнее подогрев спрос, утверждают в компании Realiste. Цены на квадратный метр в столице к декабрю 2023 года, вероятнее всего, опустятся до показателей начала 2021-го — до 210 тыс. рублей.

26 августа эксперты «ЦИАН.Аналитики» представили данные, согласно которым средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве с начала 2022 года увеличилась на 5% до 321,2 тыс. рублей. По темпам роста цен на кв. м. мегаполис занял предпоследнее 15-е место среди российских городов-миллионников, опередив только Краснодар. Стоимость жилья в этом городе выросла на 3% до 129,6 тыс. рублей.