Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Apple втихую отказалась от крупного китайского партнера 12:27
Власти Энергодара сообщили о восстановлении электричества в части города 12:26
Двукратный обладатель Кубка Стэнли Эспозито вспомнил, как играл в хоккей... 12:23
Штаб сухопутных войск НАТО удалил поздравление Турции с победой над Грецией... 12:20
Казахстанские дилеры пожаловались на дефицит авто из-за россиян 12:19
Bloomberg: Россия запланировала приобрести $70 млрд в «дружественных» валютах 12:18
Совершившего убийство 29 лет назад американца вычислили по салфетке из под... 12:17
«Лукойл» сообщил о смерти главы директоров Маганова после тяжелой болезни 12:15
Лавров предупредил Молдавию о приравнивании нападения на миротворцев... 12:13
МВД: в центре Херсона обнаружили штаб украинской террористической организации 12:12

Москва стала лидером по уровню падения цен на жилье в августе

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Москва заняла первое место среди крупнейших городов России по спаду стоимости жилья на вторичном рынке в августе 2022 года. По сравнению с июлем цена квадратного метра в столице снизилась на 4,1%, до 255 тыс. рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на данные «Авито Недвижимости».

Второе место в рейтинге занял Калининград, где стоимость квадрата за месяц снизилась на 3,4%, до 111,5 тыс. рублей. Тройку лидеров замкнул Краснодар. Стоимость квадратного метра жилья в этом городе составила 100 тыс. рублей, снизившись за август на 2,2%. Стоимость жилья также упала в Симферополе (-1,3%) и Санкт-Петербурге (-1,2%).

В целом спрос на вторичном рынке жилья в России вырос за последний месяц лета на 22%. Больше всего интерес граждан вырос в Симферополе (+35%), Санкт-Петербурге (+33%) и Москве (+28%).

При этом тенденция по снижению стоимости жилья в столице может продлиться в среднесрочной перспективе, тем самым еще сильнее подогрев спрос, утверждают в компании Realiste. Цены на квадратный метр в столице к декабрю 2023 года, вероятнее всего, опустятся до показателей начала 2021-го — до 210 тыс. рублей.

26 августа эксперты «ЦИАН.Аналитики» представили данные, согласно которым средняя стоимость квадратного метра жилья в Москве с начала 2022 года увеличилась на 5% до 321,2 тыс. рублей. По темпам роста цен на кв. м. мегаполис занял предпоследнее 15-е место среди российских городов-миллионников, опередив только Краснодар. Стоимость жилья в этом городе выросла на 3% до 129,6 тыс. рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть