Японская Mitsubishi подтвердила, что сохранила долю в проекте «Сахалин-2»

Японская корпорация Mitsubishi официально подтвердила, что договорилась с Россией о сохранении своей доли в нефтегазовом проекте «Сахалин-2». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление компании.

«Мы сообщаем, что заявка (на передачу доли акций. — «Газета.Ru») была одобрена российским правительством. Условия соглашения акционеров и связанные с ним риски будут тщательно изучены в ходе обсуждений с соответствующими сторонами с учетом различных сценариев», — сказано в сообщении.

Накануне стало известно, что правительство РФ разрешило передать Mitsubishi долю в 10% в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-2».

Ранее министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявлял, что страна намерена сохранить свое участие в проекте «Сахалин-2».

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ООО «Сахалинская энергия» в качестве нового оператора СРП-проекта «Сахалин-2», компания будет зарегистрирована в Южно-Сахалинске. Действующий глава филиала Sakhalin Energy станет управляющим создаваемой компании.

В июле агентство Kyodo сообщало, что правительство Японии ведет переговоры с Mitsui и Mitsubishi по поводу сохранения их доли в проекте «Сахалин-2» после того, как Москва решила сделать оператором проекта российское ООО.