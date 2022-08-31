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Джонсон призвал Шольца продолжать оказывать Украине политическую и экономическую помощь

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Hannah Mckay/Reuters

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем призвал Берлин продолжать оказывать военную, политическую и экономическую помощь Украине. Информацию об этом распространила пресс-служба резиденции премьер-министра Соединенного Королевства.

«Лидеры поблагодарили друг друга за дружбу и сотрудничество на протяжении последних нескольких месяцев. Он (Джонсон) особо отметил инициативность канцлера Шольца по теме (Украины) и призвал его придерживаться курса на политическую, военную и экономическую поддержку Украины», — сказано в сообщении.

Ранее 31 августа координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Белый дом собирается объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине.

На прошлой неделе Джонсон заявил, что британская сторона предоставит 850 микродронов в составе крупного пакета помощи Киеву.

В начале июля британский премьер-министр фоне скандала со своим протеже Кристофером Пинчером, устроившим пьяный дебош в частном клубе, и массовыми отставками чиновников обратился к нации и объявил о решении оставить занимаемый пост премьера и лидера консерваторов.

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