Президент Литвы Науседа назвал вопрос с расчетом за калининградский транзит закрытым

Вопрос с расчетом за калининградский железнодорожный грузовой транзит через территорию Литовской Республики закрыт. Об этом заявил президент прибалтийского государства Гитанас Науседа в интервью новостному порталу Delfi.

«Не очень понимаю, почему снова и снова надо возвращаться к этому решенному вопросу», — сказал Науседа.

Президент республики назвал законной и возможной оплату счетов со стороны литовских коммерческих банков за калининградский грузовой транзит. «Мы высказали свое мнение Еврокомиссии. Оно было учтено, решение принято», — отметил он.

В первой половине августа представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста заявила, что операции литовских кредитных организаций по расчетам за калининградский транзит не нарушают режима санкций. Она выразила надежду, что национальные госструктуры смогут разъяснить это банкам.

В конце июня в пресс-службе правительства Калининградской области заявили, что Литва распространила ограничения на перевозки санкционных товаров в Калининградскую область из других регионов РФ и на грузовой автомобильный транзит.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в ходе своего рабочего визита в Калининградскую область обсудит с главой региона Антоном Алихановым проблему с транзитом, возникшим в результате введения Евросоюзом антироссийских санкций.