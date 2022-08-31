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Wien Energie получила кредит на €2 млрд для бесперебойных поставок электроэнергии зимой

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Depositphotos

Энергетическая компания Wien Energie получила кредит в размере €2 млрд от правительства Австрии для обеспечения бесперебойных поставок электроэнергии гражданам страны во время осенне-зимнего отопительного сезона. Об этом сообщает Spiegel.

Срок выплат по предоставленному кредиту завершится в апреле 2023 года. По словам канцлера Австрии Карла Нехаммера, заем направили для обеспечения безопасности двух миллионов жителей Вены.

«Два миллиарда евро за 72 часа — это уникальный случай для республики», — заявил Нехаммер.

На прошлой неделе Wien Energie обратилась за финансовой помощью к правительству Австрии из-за бурного роста цен на электроэнергию и газ в городе Вена. В компании просили выделить для обеспечения энергобезопасности столицы кредит на сумму до €6 млрд.

26 августа цены на электроэнергию в ряде стран Европы установили новые рекорды. Стоимость «тепла» во Франции превысила отметку €1 тыс. за мВт/ч, в Германии аналогичные показатели превзошли €805. Стоимость электроэнергии растет по всей Европе из-за сокращения поставок природного газа из России и растущей инфляции в регионе.

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