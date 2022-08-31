Запасы газа в российских подземных хранилищах достигли рекордных 92%

Уровень заполненности подземных хранилищ (ПХГ) газа в России достиг рекордных 92%. К началу отопительного сезона суточный отбор топлива из ПХГ может достигнуть рекордных показателей, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«К этой зиме мы с вами готовим рекордный оперативный запас газа. И задача выполнена уже на текущий день на 92%. А на начало периода отбора газа из подземных хранилищ мы с вами будем иметь очередной рекорд по потенциальному суточному отбору газа из подземок», — отметил Миллер.

По его словам, к предстоящей зиме в российских ПХГ должен быть создан резерв активного газа в объеме 72,662 млрд кубометров. Производительность хранилищ, в свою очередь, должна выйти на новый максимум 852,4 млн кубов в сутки.

31 августа акции «Газпрома» в ходе торгов на Московской бирже в моменте росли на 35,3%. Это произошло на фоне новостей о рекомендациях совета директоров монополиста по выплате промежуточных дивидендов за первое полугодие 2022-го на 1,2 трлн рублей. Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила рекордные 2,5 трлн рублей.