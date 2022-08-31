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В Греции у должников по кредитам изъяли 700 тыс. объектов недвижимости

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Должники по кредитам в Греции потеряли 700 тыс. объектов своей недвижимости на сумму €40-45 млрд. Об этом сообщает портал ekathimerini.

Греческие фонды, которые выкупают проблемные кредиты греческих банков, теперь являются владельцами примерно 700 тысяч объектов недвижимости на сумму €40-45 млрд.

Аналитики посчитали, что около 30% от всех объектов будут проданы с аукциона. Однако тех, кто хочет приобрести такое жилье, достаточно мало. Например, из 23,36 тыс. выставленных на аукцион объектов в первом полугодии свыше 14 тыс. даже не доходили до состояния сделки.

27 августа обозреватель Михалис Псилос в статье для греческого издания Naftemporiki писал, что Евросоюзу нужно отменить санкции и прийти к компромиссу с Россией для выхода из кризиса. По его словам, продолжающаяся экономическая борьба западных стран с Россией, которая является первым поставщиком газа в Европу, может быть выгодно только США.

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