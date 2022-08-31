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В Счетной палате назвали инфляцию одним из основных рисков для российской экономики

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Счетная палата подготовила доклад об исполнении федерального бюджета за первую половину года. Инфляция является одним из основных рисков для экономики России в 2022 году, говорится в документе ведомства.

«Одним из основных рисков года является рост инфляции <…> В то же время, после прохождения пика в начале мая, к концу июня инфляция замедлилась до 15,9% в годовом выражении», — сообщили в Счетной палате.

За первые шесть месяцев 2022 года удалось достичь профицита федерального бюджета на 1,40 трлн рублей. При этом общий объем доходов составил 14,016 трлн рублей, увеличившись по сравнению с январем--июнем 2021-го почти на четверть — на 2,751 трлн рублей.

Расходы федбюджета, по состоянию на 1 июля 2022 года, составили 26 трлн рублей, превысив утвержденный объем на 2,312 трлн рублей (+9,8%). Разница оказалась в два раза больше показателей за аналогичный период 2021-го (1,214 трлн рублей).

30 августа Глава Минэкономразвития России Максим Решетников представил сценарии развития экономики России до 2030 года. Целевым стала ускоренная адаптация экономики к новой санкционной обстановке. Обеспечить рост ВВП страны планируется за счет стимулирования внутреннего спроса, включая инвестиционный и потребительский.

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