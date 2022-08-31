В Счетной палате назвали инфляцию одним из основных рисков для российской экономики

Счетная палата подготовила доклад об исполнении федерального бюджета за первую половину года. Инфляция является одним из основных рисков для экономики России в 2022 году, говорится в документе ведомства.

«Одним из основных рисков года является рост инфляции <…> В то же время, после прохождения пика в начале мая, к концу июня инфляция замедлилась до 15,9% в годовом выражении», — сообщили в Счетной палате.

За первые шесть месяцев 2022 года удалось достичь профицита федерального бюджета на 1,40 трлн рублей. При этом общий объем доходов составил 14,016 трлн рублей, увеличившись по сравнению с январем--июнем 2021-го почти на четверть — на 2,751 трлн рублей.

Расходы федбюджета, по состоянию на 1 июля 2022 года, составили 26 трлн рублей, превысив утвержденный объем на 2,312 трлн рублей (+9,8%). Разница оказалась в два раза больше показателей за аналогичный период 2021-го (1,214 трлн рублей).

30 августа Глава Минэкономразвития России Максим Решетников представил сценарии развития экономики России до 2030 года. Целевым стала ускоренная адаптация экономики к новой санкционной обстановке. Обеспечить рост ВВП страны планируется за счет стимулирования внутреннего спроса, включая инвестиционный и потребительский.