«Газпром» сократил поставки газа в Италию

Итальянская энергетическая компания Eni сообщила, что в среду 31 августа получит от «Газпрома» примерно на 7 млн кубометров газа меньше. Объем импорта в последний день лета упадет с 27 млн кубов до 20 млн, говорится на сайте Eni.

«Газпром» уведомил, что сегодня российская компания поставит объемы газа примерно на 20 миллионов кубометров по сравнению с ежедневными поставками примерно в 27 миллионов кубометров, осуществлявшимися в последние дни», — заявили в Eni.

В конце июля «Газпром» сократил поставки газа для Eni примерно до 27 млн кубов в день с прежних 34 млн. В конце июня российская газовая компания сообщила Eni, что не сможет поставлять топливо в необходимых итальянской стороной объемах. Вместо запрашиваемых 63 млн кубометров газа в сутки монополист сможет отправлять ежедневно только 50% от требуемого объема.

С осложнениями в поставках российского топлива ранее столкнулась и Франция. «Газпром» с 1 сентября полностью прекратит экспорт газа в эту европейскую страну. Французская энергетическая компания Engie ранее заявляла, что у них с монополистом возникли разногласия по контрактам. Несмотря на прекращение поставок с осени, Engie утверждает, что уже имеет запасы топлива, необходимые ей и ее клиентам.