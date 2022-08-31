Европейским странам удалось заполнить газохранилища на 80% в преддверии зимы

Страны Европы смогли заполнить свои подземные газохранилища на 80% перед зимой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По информации агентства, запасы газа в хранилищах Европы составляют порядка 86,1 млрд куб. м, или 80,17%, что на 0,6% больше, чем в среднем по состоянию на 29 августа за последние пять лет. К примеру, в 2021 году подземные газохранилища были заполнены на 77,28% по состоянию на 21 октября.

«Наибольший уровень <...> отмечается сейчас в Португалии и Польше (уровни запасов 100% и 99,54% соответственно). Также в числе лидеров по уровню запасов Франция (91,54%), Швеция (90,8%) и Дания (89,12%). ПХГ Германии наполнены на 83,65%, Италии — на 81,93%, Испании — на 84,37%, Нидерландов — на 77,03%, Чехии — на 82,03%, Бельгии — на 88,47%, Словакии — на 79,38%», — говорится в публикации.

Уточняется, что высокий темп заполнения газохранилищ удается сохранять благодаря закупкам сжиженного природного газа на фоне сокращения поставок из России.

Ранее сообщалось, что поставки газа по российскому газопроводу «Северный поток» остановлены на три дня из-за начала ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая».