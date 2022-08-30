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Поставки серверов в Россию с начала года упали в 4-5 раз

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Global Look Press

Поставки серверов в Россию во втором квартале 2022 года сократились в 4-5 раз, несмотря на легализацию параллельного импорта. Объемы ввоза такого оборудования в июне по сравнению с февралем упали в денежном выражении на 73-79%, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Совокупная стоимость ввезенных в Россию серверов в июле составила $75-90 млн. Для сравнения, в феврале этот показатель оценивался в $190–200 млн. К июню объем высокотехнологичной продукции сократился вчетверо. Превзойти докризисные показатели удалось лишь в апреле, когда объем поставок превысил $300 млн.

30 августа правительство совместно с крупнейшими российскими производителями и потребителями ПО решило создать механизм гарантированного спроса на софт, который должен прийти на замену западным аналогам. Этот вопрос обсуждался в том числе на заседании в Минцифры, которое прошло 24 августа. Отмечалось, что в 2022 году в бюджет заложили 4,5 млрд рублей в виде грантов на разработку софта. При этом по состоянию на май 2022 года было подано 178 заявок на 22,1 млрд рублей.

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