ЦБ РФ отозвал лицензию у компании «ЕРВ туристическое страхование»

Банк России отозвал лицензию на страхование у акционерного общества «ЕРВ туристическое страхование», сообщается на сайте банка.

Причина отзыва лицензии: отказ «от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности на основании подпункта 7 пункта 2.1 статьи 32.8 закона Российской Федерации от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

Однако за страховщиком остается право на деятельность в сфере страхования жизни, отмечается в сообщении.

Ранее Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 30 августа на 27,12 копейки и 8,24 копейки соответственно. Курс американской валюты составил 60,3636 рубля, евро — 59,9608 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

22 августа курс евро упал к доллару ниже $1 впервые с июля. В моменте пара доллар-евро падала до показателя 0,9995. При этом курс американской валюты на Мосбирже рос и по отношению к рублю. Тенденция усиления американской валюты началась 19 августа и продолжалась семь дней, когда курс доллара достиг отметки 60,5 рублей. После этого курс мировой резервной валюты снизился к 29 августа до уровня 60,18 расчетной единицы.