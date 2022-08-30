ARD: в ФРГ обыскивают компании по подозрению в работе с Россией

Полиция ФРГ начала проводить обыски в офисах нескольких немецких химических компаний, которые подозревают в незаконном сотрудничестве с Россией, сообщает ARD.

По данным СМИ, ряд юридических лиц занимались поставками «высокотоксичных химических веществ» без разрешения на подобную деятельность. Утверждается, что некоторые из этих веществ классифицируются как товары «двойного назначения», то есть могут использоваться «как в гражданских, так и в военных целях». По данным обнаруженных счетов-фактур, одна из компаний могла экспортировать в Россию химическое вещество, которое могло быть использовано для производства нейротоксина «Новичок», сообщает ARD.

Как следует из публикации, химикаты поставлялись в небольших количествах в основном московской компании «Химмед», которая специализируется на оптовых продажах реагентов и лабораторного оборудования.

Ранее сообщалось, что Россия приостановила поставки запчастей и комплектующих для техники российского и советского производства в недружественных странах.