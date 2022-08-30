Нидерланды резко увеличили импорт российского газа в первом полугодии

Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в Нидерландах вырос на 35% за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом свидетельствуют данные Центрального статистического бюро европейской страны.

Отмечается, что в основном СПГ в Нидерланды поступал из США и России. По итогам первого полугодия Штаты поставили в страну 4,1 млрд кубометров топлива — почти вдвое больше, чем годом ранее (2,1 млрд кубов).

В целом за первые шесть месяцев 2022-го Нидерланды нарастили импорт СПГ на 57%. Однако за этот период времени страна снизила уровень потребления природного газа на четверть в сравнении с показателями за аналогичный период 2021-го.

26 августа агентство Reuters сообщило, что нидерландский город Гаага будет просить о временном освобождении от санкций ЕС против России. Речь идет о снятии ограничений до 1 января 2023 года.

«Газпром» является поставщиком газа для Гааги, и городские власти пытаются найти замену этой компании, однако пока им это не удалось. Согласно санкциям, введенным ЕС в отношении России после начала специальной военной операции на Украине, правительства и другие государственные органы должны прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.