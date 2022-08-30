Министр Скуодис: банки Литвы смогут проводить расчеты за транзит в Калининград в сентябре

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что банки страны смогут осуществлять расчеты за калининградский транзит и после 1 сентября. Об этом сообщает портал Lrytas.lt.

«И сейчас, и в ближайшее время будут банки, через которые осуществляются и будут осуществляться расчеты (за транзит в Калининград). Вопрос в том, будут ли банки работать с конкретными клиентами: может, с одними будут, а с другими нет», — сказал Скуодис, однако не назвал конкретные банки.

По его словам, литовская служба расследования финансовых преступлений будет проверять каждую оплату и «здесь никаких проблем быть не должно».

Ранее Скуодис заявлял, что оплата калининградского транзита российской стороной законна, поэтому литовские коммерческие банки могут и должны ее осуществлять.

28 июля коммерческий «Шауляй банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, объявил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против РФ прекратит все операции с российскими клиентами.