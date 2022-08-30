Президент Сербии Вучич выключил холодильник и освещение в резиденции ради экономии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выключил свой холодильник и большинство осветительных приборов в резиденции ради экономии электроэнергии на фоне роста цен. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Там все погашено, даже малый холодильник, в котором у меня стоит Cola Zero и вода, выключил. Сейчас не жарко, поэтому сколько могу, вношу свой вклад, помогаю стране хоть столько сэкономить. Потому что цены ненормальные, невозможные», — сказал глава государства.

Он уточнил, что власти Сербии накануне были вынуждены импортировать четыре гигаватта электроэнергии, что обошлось бюджету в €2,4 млн.

До этого сербский лидер заявлял, что Европа столкнется с катаклизмом и отключением электричества из-за мирового энергетического кризиса.

Ранее в июле Вучич сообщал, что власти страны с 1 августа 2022 года до 31 марта 2023 года фактически введут режим чрезвычайного положения из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием.