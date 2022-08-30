Reuters: Франция оказалась готова к сокращению поставок российского газа

Решение «Газпрома» по сокращению поставок газа французской компании Engie никак не повлияет на ситуацию на энергорынке Франции. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на сообщение от министерства энергетических преобразований страны.

«Мы подготовились к этому за счет диверсификации наших источников поставок и максимального пополнения наших запасов», — отметил представитель министерства.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что Россия в своих действиях использует газ в качестве оружия и рычага давления. При этом российская сторона не выполняет свои обязательства по контрактам. Однако, несмотря на это, Франция смогла пополнить свои хранилища газа раньше срока.

В публикации указали, что Engie также ведет переговоры с поставщиками газа в Алжире, пытаясь в среднесрочной перспективе договориться на поставки.

29 августа премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что в течение ближайших месяцев в условиях угрозы дефицита газа и электричества в стране будет непросто. Политик подчеркнула, что граждане страны будут вынуждены приложить усилия, чтобы избежать «жестких отключений».