Россия увеличила поставки энергии в Китай на 70%

На фоне аномальной жары Китай нарастил поставки электроэнергии из России и в период с января по июль они выросли на 70%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В публикации отметили, что за январь — июль, поставки энергии из России увеличились на 70% год к году, до 2,65 млрд кВт•ч стоимостью в $125 млн. Однако российские поставки все еще ниже предельной пропускной способности электросетей.

В период лета Китай также продолжил увеличивать покупку электроэнергии из России. В июне и июле поставки выросли почти на 36% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 0,87 млрд кВт•ч за $39,8 млн. По прогнозам источников, в августе поставки могут достигнуть рекордных 1,35 млрд кВт•ч.

По словам экспертов, с ростом объемов поставок растет и цена электроэнергии. Кроме того, увеличение максимальных объемов экспорта в Китай возможно лишь при реализации совместных проектов по строительству новой генерации на Дальнем Востоке.

В конце июня «Коммерсант» писал, что объемы экспорта электроэнергии из России в Китай с начала 2022 года удвоились. По информации издания, за первые пять месяцев года Россия поставила КНР рекордные 1,78 млрд кВт/ч на сумму $85,2 млн. Цена энергии для Пекина осталась прежней: около 0,5 доллара за 1 кВт/ч.