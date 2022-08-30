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Правительство РФ возместит 70% затрат переработчиков молока на оборудование для маркировки

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Правительство России будет возмещать до 70% затрат переработчиков молока на закупку оборудования для маркировки продукции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

Как рассказала Абрамченко, чьи слова приводит пресс-служба, переработчики молока получат новую меру поддержки, связанную с возмещением расходов на оборудование для маркировки, так как молочные продукты являются социально значимой категорией товаров.

В сообщении говорится, что вице-премьер провела совещание с ведомствами по совершенствованию мер поддержки предприятий агропромышленного комплекса, на котором были предложены, в частности, новые меры государственной поддержки с 2023 года для переработчиков молока, которые понесли расходы, связанные с закупкой и установкой оборудования для маркировки молочной продукции. Соответствующие поправки готовятся внести в нормативные акты РФ.

Правила доведения субсидий предлагают дополнить положениями о возможности возмещения 70% прямых понесенных затрат на приобретение этого оборудования.

На совещании также обсуждалось увеличение размера возмещения затрат на создание объектов в сфере селекции, рыбопосадочного материала и кормов, а также поддержка личных подсобных хозяйств. Правительство намерено увеличить с 20% до 50% размер возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве.

В пресс-службе Абрамченко пояснили, что эти меры поддержки будут реализованы за счет бюджета госпрограммы, доходы от вывозных пошлин в отношении продукции агропромышленного комплекса могут стать дополнительными источниками финансирования.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать до 30 сентября 2022 года меры поддержки производителей стройматериалов.

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