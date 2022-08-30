Yeni Safak: американские компании ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию

Американские компании, покинувшие российский рынок, ищут способы тайно торговать с Россией через Турцию в обход санкций. Об этом сообщает газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.

По данным издания, американские предприятия предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес за определенную комиссию. Как рассказали представители бизнес-кругов Турции, в последние месяцы таких предложений стало больше.

Уточняется, что компании США закупают товары из России по маршруту Россия-Турция-Дубай-США, а многие международные компании со штаб-квартирой в Соединенных Штатах привлекли для этого свои дочерние предприятия, созданные в свободных зонах Дубая.

«Делая совместное торговое предложение турецким компаниям, американцы прибегают к этому способу покрытия своих убытков на российском рынке, с которого уходят», — отмечает газета.

В материале говорится, что в основном американские предприятия заинтересованы в покупке российской нефтехимической продукции, минерального топлива, драгоценных металлов и камней, зерна, железа и стали, удобрений и неорганических химикатов, водных продуктов и алкогольных напитков. Отмечается, что введение санкций со стороны ЕС и США «поставило в затруднительное положение» и тысячи западных компаний.

Ведущие инвестиционные банки ожидали, что Россия понесет серьезный экономический ущерб после введенных в отношении Москвы санкций. Но российская экономика оказалась сильнее, чем ожидалось, что заставило многих аналитиков пересмотреть свои прогнозы, писал Business Insider.