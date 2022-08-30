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The Times: Трасс готова одобрить лицензии на бурение для добычи нефти и газа в Северном море

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Henry Nicholls/Reuters

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьер-министра страны собирается одобрить выдачу лицензий на бурение для добычи нефти и газа в Северном море. Об этом сообщает газета Times.

По сведениям журналистов, выдача лицензий может стать одним из первых решений Трасс на посту премьера. Предполагается, что она одобрит не менее 130 таких документов.

В издании отмечают, что британские чиновники в настоящее время пытаются максимально увеличить производство и запасы энергоресурсов в стране и предпринимают попытки нарастить поставки газа из Норвегии.

Вместе с тем, эксперты скептически относятся к возможному решению Трасс о лицензиях, так как считают маловероятным, что данный шаг позволит оперативно снизить цен на энергоресурсы в Британии.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что власти Великобритании могут отключить электроэнергию этой зимой без предупреждения граждан.

В свою очередь уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для британцев.

Министр финансов Великобритании Надхим Захави признал, что Жителям Великобритании со средним годовым доходом потребуется срочная помощь правительства для оплаты счетов за электроэнергию этой зимой.

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