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В Италии рассказали о «секретном триумфе» Путина

Журналист Corriere della Sera назвал сельское хозяйство «секретном триумфом» Путина

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента РФ Владимира Путина, эта сфера в стране «пышет здоровьем». Об этом пишет журналист Федерико Рампини в статье для итальянского издания Corriere della Sera.

По его словам, недавно российский лидер «поплатился» за то, что, говоря о продовольственной ситуации в мире, сказал как о снижении цен на зерно и другие продукты, так и о «неудобной» правде о том, что «российское сельское хозяйство пышет здоровьем». По прогнозу Путина, в 2022 году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям».

Автор материала называет сельское хозяйство «секретным триумфом» российского лидера. По его словам, когда-то фермеры США «не давали советским гражданам голодать».

«Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом», — пишет Рампини, отмечая, что «при Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства».

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее сообщил, что уровень потребительского спроса в сельскохозяйственном секторе экономики постепенно восстанавливается после ввода западных санкций в конце февраля 2022 года.

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