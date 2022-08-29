Ассоциация рекламных агентств: рекламы фастфуда станет на ТВ меньше, но она будет дороже

На телеканалах станет меньше рекламы фастфуда после реализации инициативы Минцифры о запрете соответствующей рекламы в дневное время, но она станет дороже. Об этом «Газете.Ru» сообщила управляющий партнер рекламного агентства DPG Russia, вице-президент Ассоциации рекламодателей России Алена Кремер.

В понедельник ТАСС со ссылкой на Минцифры сообщило, что ведомство прорабатывает совместно с Минпромторгом, Роскомнадзором и ФАС предложение о запрете рекламы фастфуда, газированных напитков и продуктов с высоким содержанием жира и соли на телеканалах в дневное время.

«Каналы будут продавать меньше рекламы, но смогут рассчитывать на тот же объем денег за счет пересмотра стоимости размещения и привлечения других категорий рекламодателей», — объяснила Кремер.

По ее словам, рекламная индустрия уже проходила аналогичные запреты — ограничение рекламы пива на ТВ до 22:00 привело к увеличению цены для рекламодателей в разрешенное время суток.

Инициатива Минцифры появилась после обращения замглавы комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой к главе ведомства Максуту Шадаеву. Лантратова предлагала запретить рекламировать газировку, фастфуд и другие «неполезные» продукты с 7.00 до 22.00.

Под запрет, по мнению депутата, также должна попадать реклама кондитерских и колбасных изделий с высоким уровнем содержания жира и соли. Лантратова отмечает, что в указанный временной период потенциальными потребителями рекламных роликов становятся дети.