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FT: cтавки инвесторов на ослабление евро достигли максимума с марта 2020 года

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Ставки инвесторов на ослабление курса евро достигли самого высокого уровня с начала пандемии коронавируса в 2020 году на фоне рисков входа экономики ЕС в рецессию. Об этом сообщает Financial Times.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), за неделю, закончившуюся 23 августа, спекулянты открыли чистые «короткие» позиции по евро — способ сделать ставку на то, что валюта упадет в цене, — на 44,1 тыс. контрактов. В последний раз столь большие опасения по ослаблению курса евро инвесторы демонстрировали по итогам первой недели марта 2020 года (86,7 тыс. контрактов). Для сравнения, по итогам предыдущих семи дней — с 9 по 16 августа 2022 года — этот показатель составил 42,8 тыс.

При этом курс евро к доллару упал более чем на 14% с начала 2022 года. По словам валютного аналитика TD Securities Марка МакКормика, на курс европейской валюты в следующие недели будут оказывать новости вокруг газопровода «Северный поток» и цен на газ.

«Евро сейчас — это просто функция энергетического шока в Европе», — заключил МакКормик.

22 августа курс евро обновил двадцатилетний минимум. В ходе торгов 22 августа курс европейской валюты опускался в моменте до 0,9932 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0034 доллара.

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