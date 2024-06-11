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Россия пригласит власти Афганистана на заседание московского формата осенью

Кабулов: РФ пригласит Афганистан на заседание московского формата осенью

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Очередное заседание московского формата по Афганистану должно состояться осенью этого года в России, афганское руководство обязательно будет приглашено на него. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор второго департамента Азии Министерства иностранных дел РФ Замир Кабулов.

«В будущем, осенью, мы рассчитываем провести очередное заседание московского формата, куда обязательно будут приглашены представители афганского правительства», — сказал дипломат.

В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва планирует исключить движение «Талибан» (организация запрещена в России) из списка террористов. МИД и Минюст РФ уже закончили проработку соответствующего вопроса, предложение направлено в Кремль. Решение будет принимать президент Владимир Путин.

9 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Петербургского международного экономического форума заявила, что работа по исключению «Талибана» из списка нежелательных организаций, опирается на необходимость контактов России с ними.

Ранее талибов пригласили на ПМЭФ.

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