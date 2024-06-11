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Обнаружен особый «ген доверия», способствующий здоровью сердца

Scientific Reports: ген PLPP4 участвует в регуляции социального доверия

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Shutterstock

Ученые из Лундского университета в Швеции обнаружили, что у носителей так называемого «гена доверия» PLPP4 снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые попросили 33 882 добровольцев предоставить образцы крови для лабораторного анализа. После этого исследователи собрали информацию о качествах характера участников, в том числе об их способности доверять другим. Оказалось, что ген под названием PLPP4 был тесно связан с доверием.

Уточняется, что ген PLPP4 может обусловливать 6% различий в степени социального доверия человека. Это означает, что из двух человек со схожих воспитанием, образованием и жизненным опытом носитель PLPP4 будет более (на 6%) уверенным в порядочности других людей и склонным ожидать от них позитивного поведения.

Исследователи также обнаружили, что у людей с «геном доверия» снижен риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, тревоги и депрессии. Они предположили, что PLPP4 может определенным образом смягчать ощущаемый стресс, снижая уровень гормона кортизола в организме. Именно стресс выступает одним из самых весомых провокаторов различных заболеваний.

Ранее была найдена генетическая причина множества случаев умственной отсталости.

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